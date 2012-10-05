Красноярцы испортили бесплатные велосипеды на Татышеве (видео)

На острове Татышев в Красноярске закрыли бесплатный прокат велосипедов для пенсионеров и многодетных семей. Оказалось, что все велосипеды пришли в негодность.

Бесплатно покататься по Татышеву социально незащищенные красноярцы могли с 2013 по 2016 год. Для них город закупил 286 велосипедов.

«Но в прошлом году, когда закончился осенний сезон, прокат было решено прекратить в связи с отсутствием безопасных велосипедов, — сообщил руководитель МАУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий Иван Брамман. — За четыре года они пришли в негодность, так как горожане не всегда возвращали велосипеды без повреждений».

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В дирекции сообщили, что намерены договориться с бизнесменами, которые занимаются платным велопрокатом на острове, чтобы те выделили некоторое количество велосипедов для многодетных и пенсионеров.

«На сегодняшний день трудно сказать, по какому именно принципу будет действовать социальный прокат, но мы постараемся прийти к общему решению с предпринимателями», — заявил Брамман.