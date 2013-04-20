Велопрокатчики разрешат пенсионерам кататься час бесплатно

Красноярские бизнесмены-велопрокатчики с площади БКЗ пообещали бесплатно давать покататься на велосипедах пенсионерам и многодетным семьям. Они решились на это после обращения самих горожан, которые со стартом нового велосезона не смогли найти велосипеды по акции, которую ранее организовала Дирекция спортивно-массовых мероприятий. Со слов предпринимателей, больше всего жалоб на отсутствие бесплатных велосипедов поступило от пенсионеров.

В итоге на общем собрании трое бизнесменов решили объединиться и до осени предоставлять этой категории людей бесплатные велосипеды — каждый по 15, всего 45 штук. Для этого необходимо предъявить на прокате пенсионное удостоверение или паспорт, где обозначено количество детей. Время проката ограничено часом. Также прокатчики готовы предоставлять скидку 50 % школьным группам.

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В Дирекции спортивно-массовых мероприятий Newslab.ru пояснили, что в настоящее время продолжается рассмотрение вопроса о возобновлении социальной акции — ведутся переговоры с предпринимателями с острова Татышев. Напомним, бесплатно покататься по Татышеву социально незащищенные красноярцы могли с 2013 по 2016 год, для этого город закупил 286 велосипедов. Но осенью, когда сезон закончился, выяснилось, что все велосипеды пришли в негодность.

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