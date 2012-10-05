«Настоящая бойня»: О цинизме охотящихся за оленями браконьеров рассказали экологи

За зиму в Эвенкии уничтожено около 20 тысяч северных оленей. Представители фонда WWF России рассказали 12 апреля о рейде по местам незаконной добычи этих животных.

Группа, в которую вошли представители полиции, Госохотнадзора и дирекции заповедника, прошла по Эвенкии около 1,5 тыс. километров и ужаснулась масштабам браконьерства. Им удалось обнаружить более 800 мест незаконной добычи дикого северного оленя — по подсчетам специалистов, на местах зимовок браконьеры уничтожили около 20 тыс особей.

«На всем маршруте специалисты отмечают особый цинизм, с которым браконьеры уничтожают копытных. Стрельба ведется беспорядочно и не прицельно, большое количество раненых оленей, пытаясь спастись, уходит в тайгу и погибает — обнаружено около 300 туш таких павших животных. Самая большая обнаруженная бойня — площадью около 6 га», — отметили в пресс-службе фонда.

Браконьеры пользуются современной техникой, они хорошо вооружены и экипированы. При этом туши оленей они не перерабатывают полностью и не утилизируют останки. По словам специалистов, это грозит вспышками опасных инфекций.

«Сложилось впечатление, что дикого северного оленя стреляют для какой-то одной прихоти: захотел язык оленя, стрельнул, вырезал язык, остальное бросил, захотел окорока — стрельнул, отрубил задние ноги, остальное бросил», — делится впечатлениями Павел Кочкарев, директор Центральносибирского биосферного государственного природного заповедника.

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В фонде отметили, что инспекторы Госохотнадзора не могут противостоять нарушителям, потому что их мало, а их оснащение их намного хуже. Координатор проектов Баренц-отделения WWF России Иван Мизин отметил, что масштабы браконьерства они до приезда в Эвенкию даже представить не могли, и предложил усиливать мониторинг популяции, чтобы иметь возможность определять места, где могут появиться браконьеры.

По данным фонда дикой природы, сейчас в России обитает около 900 тыс. особей, а несколько десятилетий назад их было 1,5 млн. Если негативная тенденция сохранится, вскоре животных может стать в разы меньше.