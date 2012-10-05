Бизнесмена уличили в лжетрудоустройстве инвалидов ради полумиллиона рублей

Бизнесмена из Канска уличили в крупном мошенничестве при трудоустройстве инвалидов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. Индивидуальный предприниматель похитил более 575 тысяч рублей, выделенных в качестве субсидий.

По данным полиции, бизнесмен заключил 8 договоров о предоставлении субсидий на финансирование затрат на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

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Однако свои обязательства не выполнил, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат», мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.