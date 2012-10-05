Депутата-фермера заподозрили в махинациях с 20-миллионным грантом

Депутата-фермера из Сухобузимского района Красноярского края подозревают в махинациях с 20-миллионным грантом для развития семейного бизнеса. Как сообщили в ГСУ СК региона, под следствие за мошенничество попал депутат Сухобузимского районного Совета депутатов, имя которого не уточняется.

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Известно, что в 2014 году он создал крестьянско-фермерское хозяйство со своей супругой и отцом, оформив на свое имя нотариальную доверенность на выполнение управленческих функций. Летом того же года он предоставил в краевой министерство сельского хозяйства недостоверные сведения о наличии собственных денег, и ему выдали грант в размере 21 млн рублей.

Часть этой суммы предприимчивый фермер использовал по назначению — оплатил работы и услуги контрагентам, а оставшиеся более 15 миллионов рублей перечислил на «подставную» фирму, директором которой являлся его знакомый, якобы как оплату по договору подряда во исполнение работ по гранту.