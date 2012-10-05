Сервисный центр на «Столбах» снова закрыли для посетителей

На красноярских «Столбах» для ремонта снова закрыли сервисный центр, сообщили 13 апреля в пресс-службе заповедника.

Напомним, около года назад центр «Перевал» был открыт после серьезных изменений — в здании были демонтированы столы, на которых туристы устраивали «пикники», а вместо них появились витрины с сувенирной продукцией и экологическими экспозициями. В этом центре гости могли получить информацию об охраняемой территории, маршрутах, услугах, обратиться за помощью.

Сегодня стало известно о новой его реконструкции.

«Сообщаем вам, что сервисный центр „Перевал“ будет закрыт с 12 по 25 апреля 2017 года, в связи с проведением ремонтных работ. Обновленный сервис-центр откроет свои двери для посетителей 26 апреля», — пояснили представители пресс-службы.

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За это время на втором этаже здания будет оборудована комната для спасателей, отряд которых должен будет работать в заповеднике уже к началу лета, а также переделана система отопления.

Расположенный рядом туристический центр «Перевал», где можно перекусить и отдохнуть, работает в прежнем режиме — он открыт ежедневно, с 10:00 до 17:00, а в выходные с 11:00 до 18:00. В пятницу он работает по сокращенному графику до 16:00.