Отзывчивые гаишники помогли приезжей автоледи поменять колесо на трассе

Автоледи из Кемеровской области поблагодарила за отзывчивость автоинспекторов из Красноярского края, которые поменяли колесо на её микроавтобусе. Женщина выразила особую благодарность инспекторам отдельного взвода ДПС Балахтинского района: старшему лейтенанту полиции Олегу Соколову и лейтенанту полиции Анатолию Кириллову.

Инцидент произошел в марте этого года на автодороге «Енисей», где стражи порядка находились на маршруте патрулирования. Автоледи сама обратилась к ним за помощью — она спросила, как лучше проехать до Кемеровской области. Полицейские объяснили ей и заметили, что на машине спущено колесо. Как оказалась, автоледи с подругой поехала в Хакасию, где купила автомобиль Toyota TownAce и погнала его домой, но спустя два часа пробила колесо.

«Когда выяснилось, что ближайшая шиномонтажная мастерская закрыта по техническим причинам, инспекторы предложили автоледи свою помощь. Дорожные полицейские заменили колесо на автомобиле и пожелали женщине счастливого пути», — рассказали в краевой полиции.

В своем обращении автоледи заявила, что без их помощи вряд ли бы справилась с бедой. Сами же автоинспекторы рассказали, что не считают свой поступок особенным: «Мы всего лишь несли службу и исполнили свой долг».

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Обсуждая случай, интернет-пользователи разделились во мнениях. Одни похвалили гаишников, которые, возможно, предотвратили ДТП. «Молодцы сотрудники, и факт не в том, что они вдвоем колесо помогли поменять, а в том, что человечно отнеслись, помогли бескорыстно и с чувством долга даме избежать неприятных последствий, за это и надо их уважать», — заступился за них один из красноярцев.

Другие не увидели в их поступке ничего особенного, заявив, что «инспекторы так и должны поступать на дороге по отношению к девушкам». Третьи решили, что случай не просто не заслуживает внимания и огласки, но и упрекнули полицейских в самопиаре и том, что пока они занимались сменой колес, мимо могли проскочить злостные нарушители.