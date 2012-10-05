«Нас не воспринимают всерьез»: красноярские футболистки сняли видео о себе

Красноярские футболистки в преддверии своего дебюта в элитном дивизионе чемпионата России сняли видео, призванное разрушить миф о том, что футбол — не женское дело.

В начале ролика игроки ЖФК «Енисей» сняты на привычных для женщины рабочих местах — учительницы, бухгалтера, продавщицы, повара. Затем девушки облачаются в спортивную форму, но не забывают накрасить губы и припудриться.

Материалы по теме Красноярка вошла в топ рейтинга красавиц русского футбола

«Нас не воспринимают всерьез. Говорят, что мы лезем не туда, советуют заниматься своими делами: готовить, стирать, прибираться, — говорится в ролике. — Хватит! Кто сказал, что футбол — не женский вид спорта? Женский футбол — это больше чем спорт. Кто сказал, что женский футбол — это не зрелищно? Мы докажем всем, что женский футбол — это красиво, эмоционально, захватывающе».

Отметим, что в этом году ЖФК «Енисей» впервые будет выступать в элитном дивизионе женского футбола — Высшей лиге. Первым соперником красноярок станет подмосковная команда «Россиянка» — пятикратный чемпион и обладатель Кубка России, участник Лиги чемпионов. Этот матч состоится 18 апреля в красноярской «Футбол-Арене „Енисей“», начало в 19:30.