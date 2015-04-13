Огромный недострой в центре Красноярска продают почти за 300 млн рублей

Недостроенное здание фабрики «Краскон» в центре города продается. Объявление появилось на сайте одного из агентств недвижимости.

На продажу выставлено отдельно стоящее здание, расположенное на перекрестке улиц Карла Маркса и 9 Января.

«Здание трехэтажное, кирпичное, общей площадью 10 418 кв. метров. Расположено на земельном участке площадью 0,657 га (земельный участок в собственности). Степень готовности здания 70 %. Высота каждого этажа 4,5 метра», — описали лот в агентстве.

Цена недостроя на сайте агентства заявлена как «договорная», однако в объявлениях на сайтах недвижимости, появилась конкретная цифра, причем достаточно большая — 290 млн рублей, что равно примерно 27,8 тыс. рублей за кв. метр.

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Здание это входит в комплекс зданий фабрики «Краскон». Сами производственные мощности фабрики были переведены на правобережье, на ул. 60 лет Октября, а также в Железногорск, а на территории в центре города остался фирменный магазин.

Около продающегося сейчас здания устроена автостоянка.