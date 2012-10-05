ГАЗель дорожников смяло между двумя КамАЗами

Под Красноярском КамАЗ «уничтожил» машину дорожной службы: в аварии обошлось без пострадавших, хотя транспортные средства получили серьезные повреждения. По данным очевидцев, ДТП случилось сегодня в районе села Дрокино.

На сделанных ими фотографиях видно, что принадлежащая емельяновскому филиалу КрайДЭО ГАЗель с ярким оранжевым тентом оказалась сильно разбита после тарана большегруза. В ГИБДД пояснили, что она так сильно деформировалась из-за того, что ее практически зажало между двумя грузовиками.

Предварительно установлено, что в нее въехал КамАЗ, который двигался сзади и не соблюдал дистанцию. После этого ГАЗель врезалась в ехавший впереди КамАЗ, который также выполнял дорожные работы.

Как заметили интернет-пользователи, от удара машину изогнуло в букву Z. Они также пожаловались, что зачастую рабочие, ремонтирующие дороги на трассах, становятся участниками подобных аварии. «Вот всегда знал, что когда-то это должно было произойти. Они часто просто ставят ее и все. Работают прямо за ней. Но они должны же оранжевыми стойками ее отгородить, как и машину при ДТП, метров за 50?» — сетует один из комментаторов.