Бородинский РМЗ представит на КЭФ продукцию импортозамещения

Образцы инновационной и импортозамещающей продукции представит на Красноярском экономическом форуме ООО «Бородинский ремонтно-механический завод» (БРМЗ), входящий в состав Сибирской угольной энергетической компании. В рамках одной из крупнейших выставочных площадок России завод презентует шламовые насосы — аналоги английского оборудования, макет ковша шагающего экскаватора ЭШ 10/70 и вентильно-индукторные двигатели для автомобилей БелАЗ, являющиеся совместной разработкой бородинских специалистов и конструкторов из Новочеркасска.

Как рассказал руководитель Бородинского РМЗ Александр Чумаков, вся представленная продукция обладает повышенной надежностью и эффективностью. Так, ковши для шагающих экскаваторов конструкции бородинцев имеют ресурс, увеличенный вдвое в сравнении со «штатным» заводским.

Вентильно-индукторные двигатели ИД-500 для мотор-колеса самосвалов «БелАЗ-75131» позволяют на 20 % повысить эффективность использования автомобилей при сокращении потребления топлива почти на 10 %. Уже сегодня по заказу СУЭК такими двигателями оснащают БелАЗы, предназначенные для эксплуатации на предприятиях компании. В перспективе угольщики и машиностроители не исключают возможности более тесного сотрудничества.

Что касается шламовых насосов НЦГШ-750/40, такое оборудование уже несколько лет успешно заменяет дорогостоящие английские образцы на обогатительных фабриках СУЭК в Хакасии и Хабаровском крае. В 2016 году за НЦГШ-750/40 Бородинский РМЗ был удостоен бронзовой медали Международной специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке.

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Благодаря своим успешным наработкам Бородинский ремонтно-механический завод включен в число стратегических предприятий Красноярского края по реализации программы импортозамещения, принятой правительством региона на период с 2017 по 2020 годы. Деятельность завода во время визита на предприятие в марте высоко оценил министр промышленности, энергетики и торговли края Анатолий Цыкалов.

«За последние годы БРМЗ удвоил выпуск товарной продукции, поднял на новый уровень культуру производства, большое внимание уделяет технике безопасности, подготовке кадров. Таким образом, в настоящее время он является тем знаковым предприятием, которое формирует промышленный облик Красноярского края», — заявил Анатолий Цыкалов.

Напомним, Красноярский экономический форум стартует в столице края 20 апреля. Основными темами мероприятия станут повестка российской экономики на ближайшие годы, применение передовых технологий во всех секторах народного хозяйства, повышение производительности труда, а также вопросы экологии.