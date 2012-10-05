Выбрана дата Съезда депутатов Красноярского края

На сессии Законодательного Собрания Красноярского края народные избранники определили дату предстоящего Съезда депутатов. Напомним, что съезд депутатов является высшим органом Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края.

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История депутатских съездов в регионе началась 28 октября 1998 года, когда состоялась первая «большая планерка» депутатов всех уровней. Съезды проводятся раз в два-три года. Депутаты сельских, городских и районных Советов, Законодательного Собрания, Госдумы всегда обсуждают наиболее острые и насущные вопросы жизни региона. Резолюции съездов ложатся в основу краевых программ развития экономики и социальной сферы.

В ходе обсуждения вопроса депутатам представили программу Съезда, а также дату проведения — 1 ноября текущего года. На мероприятии народные избранники со всего края примут участие в двух пленарных заседаниях, круглых столах, а также публичных слушаниях о краевом бюджете. Представительным органам городских округов и муниципальных районов до 5 сентября необходимо избрать делегатов. Ожидается, что в работе съезда примут участие более 600 человек.