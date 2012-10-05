Электромонтеры ЭХЗ победили на отборочном этапе отраслевого чемпионата AtomSkills-2017

6–7 апреля на базе Красноярского индустриально-металлургического техникума состоялся дивизиональный отборочный этап II Отраслевого чемпионата AtomSkills-2017 в компетенциях «Электромонтаж» и «Промышленная автоматика», в которых приняли участие 23 работника от 5 предприятий, входящих в состав Топливной компании Росатома ТВЭЛ (МСЗ, ЧМЗ, СХК, УЭХК и ЭХЗ).

Электрохимический завод был представлен в компетенции «Электромонтаж». Участвовали представители цеха сетей и подстанций: инженер-энергетик Сергей Григорьев, электромонтеры Григорий Жданов, Кирилл Кириченко, Никита Рашкин, а также выступивший экспертом конкурса инженер-энергетик Алексей Савушкин.

Всего в этой компетенции были заявлены 17 участников, из которых выбирали для включения в сборную команду «ТВЭЛ» двух лучших конкурсантов в категории «Опытный работник» (старше 29 лет) и трех лучших в категории «Молодой работник» (до 29 лет).

Конкурсанты прошли три модуля: монтаж, поиск неисправностей и программирование. За каждый начислялось определенное количество баллов.

«В этом году задания были очень сложные. И по оборудованию, и по объему монтажа, и по времени... Программа, рассчитанная на три дня (по стандартам WorldSkills), была спрессована во временном плане практически в два раза. В течение этого марафона чисто физически сложно было сохранять сосредоточенность и не наделать мелких ошибок. А ведь при монтаже мелочей не бывает. Но при этом было очень интересно!» — отметил прошлогодний победитель AtomSkills Владимир Седунов (АО «СХК»).

Главный специалист отдела развития кадрового потенциала и повышения вовлеченности АО «ТВЭЛ» Екатерина Стрельцова и главный эксперт конкурса Константин Фомичев (АО «СХК»), в свою очередь, подчеркнули, что повышение сложности заданий стало одним из условий дивизионального отборочного этапа во всех компетенциях: «Задания сложны даже для экспертов, не говоря уже о самих участниках. Это сделано для того, чтобы участники максимально раскрывали свои навыки и смогли мобилизоваться к участию в отраслевом чемпионате. Сверхзадача была поставлена после успеха команды Топливной компании „ТВЭЛ“ в AtomSkills-2016. Планку надо держать!»

ЭХЗ завоевал в номинации «Опытный работник» обе квоты: первое место — Сергей Григорьев (51,425 балла), второе — Григорий Жданов (49,5). Их ближайший преследователь из ПАО «МСЗ» Сергей Кондауров набрал 44,925 балла. В номинации «Молодой работник» предсказуемо победил Владимир Седунов (64,25). Вторую путевку в финал завоевал представитель АО «УЭХК» Руслан Шайнуров (59,375), третью — представитель АО «ЧМЗ» Иван Перминов (45,875).

Лучшим в компетенции «Промышленная автоматика» стал Денис Никифоров (АО «УЭХК»), второе место занял Дмитрий Шитов (АО «ЧМЗ»), третье — Михаил Васильев (АО «ЧМЗ» (ООО «Прибор-Сервис»)).