Отвергнутый муж оставил послание из сирени на разгромленном «Мерседесе» соперника

Суд оштрафовал молодого красноярца, который разгромил кувалдой «Мерседес» соперника под окнами бывшей жены. По данным пресс-службы прокуратуры Ленинского района, инцидент произошел в мае прошлого года в микрорайоне Черемушки.

Молодая пара некоторое время проживала в законном браке и воспитывала ребенка, но совместная жизнь не сложилась из-за нежелания главы семейства работать. Женщина нашла себе нового ухажера, а на попытки бывшего мужа восстановить отношения отвечала отказом. Спустя 8 месяцев он решил снова вернуть жену, по дороге купил цветы, а «для убедительности своих слов о любви прихватил кувалду весом около 7 кг», рассказали в прокуратуре.

Возле дома женщины он увидел автомобиль Mercedes, принадлежащий ее новому возлюбленному, и разбил его.

«Выбросив цветы в мусорный бак, молодой человек сначала пнул по колесу машины, чтобы „обидчик“ вышел на улицу для разговора. Но сигнализация не сработала. Оскорбленный до глубины души мужчина, нанес кувалдой удар по логотипу Mercedes. Удар был такой силы, что на капоте образовалась дырка», — пояснили в надзорном ведомстве.

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Он продолжил разбивать машину, полагая, что так «унижает» своего соперника. В итоге он повредил передний и задний бампер, водительскую дверь, лобовое стекло, боковые и фары. Закончив громить машину, бывший муж отломил веточку сирени и положил ее на разбитое стекло. Именно она остановила от вмешательства соседей, ставших свидетелями, — они поняли, что он крушит машину из ревности, но в полицию все же сообщили.

За умышленное повреждение имущества с причинением значительного ущерба суд оштрафовал мужчину. Сумму в прокуратуре не называют, но статья предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей. Также суд удовлетворил иск потерпевшего о возмещении материального ущерба. При назначении наказания суд учел положительную характеристику, отсутствие судимости, признание вины и раскаяние.