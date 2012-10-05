Передвижные дельфинарии и контактные зоопарки хотят запретить в России

Депутаты Госдумы намерены ввести запрет на деятельность контактных зоопарков и передвижных дельфинариев. Накануне парламентарии посоветовались с известными деятелями культуры и звездами цирка о том, как закон должен регулировать обращение с животными цирков и зоопарков. Основной проблемой в этом вопросе они называют то, что организаторы передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев думают лишь о материальной выгоде и забывают, что «должны гуманно относиться к животным».

Сообщается, что в законопроект «Об ответственном обращении с животными», который стал одним из самых резонансных за последний период, внесут запрет передвижных дельфинариев, поскольку для морских животных обеспечить необходимые условия при транспортировке в принципе невозможно.

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Депутаты уверены, что дельфины и касатки «даже не могут дышать воздухом в фургонах, в которых их перевозят из одного населенного пункта в другой».

Скорее всего, запретят и контактные зоопарки — из-за стресса, который могут переживать животные в том случае, если владельцы не позволяют им избежать «общения» с людьми, пояснили в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Отметим, на необходимость принятия федерального закона о животных обратил внимание лично президент России Владимир Путин.