Смелые красноярцы руками оттаскивали машины от горящего павильона (видео)

Ночью в красноярских Водниках сгорел торговый павильон и несколько машин. Как рассказали очевидцы, ЧП произошло во дворе дома № 117 по улице Алеши Тимошенкова, пожар начался в 4 часа, а в 4:15 его уже ликвидировали.

На сделанных очевидцами кадрах видно, как во дворе полыхает торговая точка, а вокруг бегают люди — мужчины «на руках» оттаскивали машины от огня. Они успели частично спасти красную иномарку. Оперативные службы к тому моменту еще не приехали на место пожара.

Причина возгорания пока неизвестна, но в ГУ МЧС не исключают возможность умышленного поджога.

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По данным этого ведомства, в результате пожара пострадали 6 легковых автомобилей, которые были припаркованы рядом с охваченным огнем павильоном.

В ответ на предположение о поджоге или халатности местные жители рассказали, что сгоревший павильон еще не работал. Обсуждая инцидент, интернет-пользователи вспомнили 90-годы и криминальный передел.