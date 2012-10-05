В Красноярске задержали автоподжигателей (видео)

В Красноярске задержали двух парней за поджог автомобиля своего недруга. Их действия попали на запись камеры наружного наблюдения. Инцидент произошел в темное время суток на парковке во дворе жилого дома в Советском районе города. На записи видно, что злоумышленники облили машину воспламеняемой жидкостью и подожгли, после чего убежали с места преступления.

Владелец сожженного BMW обратился в полицию. Стражам порядка удалось установить личности подозреваемых и задержать их: злоумышленниками оказались двое 29-летних жителей Красноярска. Они пояснили, что совершили поджог из-за конфликта с владельцем машины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.