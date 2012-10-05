На юге Красноярского края на оторвавшейся льдине погиб мужчина, сообщили 14 апреля в краевом учреждении «Спасатель».

Несчастный случай произошел на реке Туба, в районе деревни Николо-Петровка Минусинского района. Житель деревни заметил на реке льдину, за которую, как ему показалось, кто-то держится. Спасатели, базирующиеся в Минусинске, в деревню, находящуюся от них на расстоянии 37 км, прибыли уже поздно — льдину они нашли, но человек уже был мертв.

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Им осталось только передать его тело полицейским для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.

Напомним, вчера произошел еще один несчастный случай — на реке Кан ребенок провалился под лед и был унесен течением. Вчера его поисками занимались спасатели. Вчера же вечером и сегодня утром на поиски утонувшего собираются группы волонтеров из Красноярска.