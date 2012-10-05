Стали известны подробности гибели мужчины на оторвавшейся льдине

Следователи рассказали подробности гибели найденного на льдине в Красноярском крае рыбака. Сообщение об этом 14 апреля появилось на официальном сайте ГСУ Следственного комитета по региону.

Напомним, сегодня утром стало известно, что спасатели из Минусинска выловили из реки мужчину, который плыл по реке Туба на оторвавшейся льдине. Спасатели проехали около 35 км до места происшествия, мужчина к тому времени уже скончался. Следователи пояснили, что умершему рыбаку было 74 года.

«Вчера, 13 апреля, около 13:00, потерпевший вышел на лед реки Туба в районе села Николо- Петровка Минусинского района, на расстояние примерно 10 метров от берега, для подледной рыбалки. При этом мужчина провалился под лед, льдина откололась, и его понесло вниз по течению реки. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили тело без признаков жизни на расстоянии около 5 км вниз по течению реки Туба», — рассказали в управлении.

Сейчас следователям предстоит узнать, отчего умер мужчина.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю напомнили: в холодной воде у человека наступает резкое переохлаждение организма и без своевременно оказанной помощи он умирает. В ледяной воде время, через которое наступают необратимые последствия, составляет 15 минут, а в воде с температурой +2,5 °С выжить можно не более 30 минут.

После извлечения упавшего из воды необходимо как можно скорее перенести его в теплое помещение, дать ему переодеться, а затем согревать, растирая от центра к конечностям.