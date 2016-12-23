«Ростелеком» в Сибири запустил на своей странице «ВКонтакте» творческий конкурс рисунков для школьников «Миру — мир!», посвященный Дню Победы. Компания приглашает всех желающих от 6 до 18 лет принять участие и показать, как выглядит мир на земле после страшных событий 1941 — 1945 гг.

«Войну из памяти не вычеркнешь, она унесла жизни миллионы людей. Более 70 тысяч населенных пунктов, среди них — 1710 городов, оказались разрушены. Такой огромной ценой далась победа. И нет ничего важнее мирного неба над головой, поэтому мы хотим, чтобы подрастающее поколение об этом помнило всегда. И наш конкурс рисунков об этом. Пока живет память о Великой Победе, наше государство будет сильным и независимым», — рассказал о конкурсе заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня.

В конкурсе могут принять участие школьники из любого сибирского города. В качестве призов предусмотрено три креативных подарка (альбом-раскраска «Без паники!», настольная игра «Каркасон» и настольная игра «Имаджинариум») в трех возрастных категориях (6-9 лет, 10-12 лет и 13-18 лет). К участию принимаются работы, исполненные в любой технике рисования (акварель, пастель, фломастеры, цветные карандаши, мелки, графический планшет).

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Чтобы принять участие, необходимо быть подписчиком официальной группы Ростелеком — Сибирь, разместить конкурсный пост у себя на странице, выложить свою работу в конкурсный альбом и поставить хэштег #МируМир. Все изображения должны быть подписаны.

Рисунки принимаются до 24 апреля, с 25 апреля конкурсный альбом будет закрыт и начнется открытое голосование (опрос) среди подписчиков группы. 10 мая будут подведены итоги, и по одному представителю из каждой возрастной категории в рамках голосования (наибольшее количество голосов) получат по ценному призу. С подробными условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.