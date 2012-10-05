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Красноярке сделали предложение на футбольном матче
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Красноярке сделали предложение на футбольном матче

14 апреля 10:21
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На футбольном матче в Красноярске болельщик сделал предложение своей девушке.

Все произошло 12 апреля на матче между «Енисеем» и «Сибирью». Эффектное предложение болельщику помогла организовать администрация красноярского футбольного клуба.

Красноярке сделали предложение на футбольном матче
Фото: vk.com/fcenisey
Красноярке сделали предложение на футбольном матче
Фото: vk.com/fcenisey
Красноярке сделали предложение на футбольном матче
Фото: vk.com/fcenisey

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В перерыве матча был объявлен розыгрыш некого приза, и победителем оказалась та самая девушка. Ее пригласили выйти на поле и завязали глаза шарфом. После этого появился молодой человек — он протянул ей кольцо и предложил выйти за него замуж. Красноярка ответила согласием.

Напомним, этот матч отметился также групповым обнажением обрадованных победой фанатов красноярского «Енисея».

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