Футбольные фанаты обнажились на матче «Енисея» (видео)

12 апреля футболисты красноярского «Енисея» в домашнем матче одержали победу над «Сибирью» из Новосибирска — 3:2. Фан-сектор отметил победу массовым обнажением.

Первый гол матча на 22 минуте забил капитан «Енисея» Александр Харитонов. Как отметили в «Енисее», для него это был первый гол в нынешнем сезоне после восстановления от травмы. Праздновать забитый мяч, однако, он не стал: «Это в знак уважения к команде, в которой провел год своей карьеры. Спасибо „Сибири“, искренне желаю ей удачи», — цитирует спортсмена пресс-служба ФК «Енисей».

Уже на 28 минуте «Сибирь» сравняла счет, а через 10 минут вышла вперед — 1:2. Однако во втором тайме красноярцы дважды поразили ворота соперника (отличились Самодин и Чичерин) и завершили матч победителями.

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Отметим, что фанаты красноярского клуба очень активно поддерживали команду. После второго гола в ворота новосибирцев, когда счет стал 2:2, мужчины-болельщики в фан-секторе от радости оголили торсы.

«Мы контролировали ход игры, — сказал после матча главный тренер „Енисея“ Андрей Тихонов. — Что касается пропущенных мячей — нас не переигрывали, это были индивидуальные ошибки. Но если бы не было ошибок, то в футболе вообще бы не было голов».