«Вопли с самого утра»: красноярцам досаждает громкая реклама приезжего цирка

Жители Красноярска жалуются на очень громкую и навязчивую рекламу из колонок машины с раннего утра. На этой неделе различные группы в соцсетях заполонили сообщения горожан о том, что на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» стало очень шумно с приездом в город на гастроли новых артистов.

«За день рекламу Варшавского цирка я слышу от 7 до 10 раз. Это машина, которая проезжает по улицам с колонкой, из которой голос гласит: „Красноярск, встречай большой Варшавский цирк“. Сегодня эта чудо машина начала свое вещание с 8 утра! А вопли этого объявления слышно так, как будто это у меня дома его в рупор говорят. Аналогичная ситуация на работе», — рассказала жительница правобережья. Другие горожане, которые живут и работают в этом районе, подтвердили эту информацию.

«Орет на весь город, огромное шумовое загрязнение!» — посетовала другая женщина.

Свои возмущенные комментарии они оставили и в группе красноярского цирка, но там получить комментария пока не удалось. Однако ранее представители цирка заявляли, что не имеют отношения к рекламе, которую организуют себе приезжие артисты.

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При этом некоторые недовольные красноярцы уже обратились в полицию — один мужчина написал заявление, подтвердили Newslab.ru в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», в настоящее время по данному факту проводится проверка.

При этом к данному вопросу также должна подключиться администрация района и, возможно, УФАС.