Полицейские вынесли из горящего дома почти бездыханного кота

На юге Красноярского края полицейские вынесли из загоревшегося частного дома почти бездыханного кота. Инцидент произошел днем 13 апреля в Минусинске. Хозяйка дома и животного поблагодарила отважных стражей порядка — сотрудника уголовного розыска Алексея Сидоренко и сотрудника ДПС Евгения Баштакова. Именно благодаря им огонь удалось потушить до того, как он перекинулся на весь дом.

Полицейские первыми заметили сильное задымление на одной из улиц города. Подъехав к месту, капитан и лейтенант полиции увидели, что горит крыша частного двухэтажного дома, и сообщили о происшествии в дежурную часть.

«Не дожидаясь приезда экстренных служб, полицейские приступили к тушению пожара, чтобы огонь не перекинулся на остальные этажи. Вскоре к ликвидации очага возгорания присоединились сотрудники пожарной охраны. Из горящего дома сотрудники полиции также вынесли кота, который ослабел и уже задыхался от едкого дыма от горящего пластика», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

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Людей в доме и поблизости не было, и стражи порядка забрали животное с собой, а потом вернули хозяйке. Порода кота достоверно неизвестна, но предположительно это короткошерстный британец.

«Нам очень повезло, что полицейские оказались рядом. Особые слова благодарности хочется выразить за то, что они спали нашего кота, который для нас является членом семьи. Не каждый сможет совершить такой смелый поступок и войти в дом, в котором пылает крыша», — поблагодарила полицейских хозяйка дома.