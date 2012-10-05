Молодые инженеры ЭХЗ сразились в научных боях проекта «U-раунд»

В красноярском ривер-баре «Балкон» (Дубровинского, 1а) впервые прошли отраслевые научные бои «U-раунд». В сражении приняли участие молодые инженеры АО «ПО „Электрохимический завод“» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и ФГУП «Горно-химический комбинат». Организатором мероприятия выступил красноярский Информационный центр атомной отрасли.
ЭХЗ представляли инженеры производственно-технологической службы: Тимур Зияев, Антон Ушаков и Денис Данилов. От ГХК выступили Алексей Перетокин, Дмитрий Друзь и Денис Тихомиров. «Атомные» научные бои стартовали в прошлом году в Нижнем Новгороде и Челябинске. Получив положительный резонанс, теперь к этому проекту организаторы подключают и другие регионы.
Научные бои — это научно-просветительский проект, направленный на популяризацию науки, пропаганду научно-технического потенциала предприятий региона. К участию приглашаются молодые инженеры и ученые, которые должны в доступной форме, буквально «на пальцах», рассказать о инновационных проектах, реализуемых на своих предприятиях. Формат боев привлекателен для молодежи, думающей, интересующейся достижениями науки. Диспут проходит в свободной форме в активном общении с публикой.
Каждому из участников давалось по 10 минут на выступление и пять — на ответы зрителей. Лучшие вопросы отметили призами. Параллельно комментарии можно было выкладывать в сети «ВКонтакте» в группе «U-раунд».
Тимур Зияев рассказал о бестарной технологии транспортировки гексафторида урана из цеха обогащения урана прямиком на установку «W-ЭХЗ». Антон Ушаков рассказал о математических моделях для эффективной наработки изотопов. А Денис Данилов сообщил о новых интерфейсах, внедряемых на ЭХЗ. Железногорцы в своих выступлениях «раскручивали» тему создания, так называемых, «атомных батареек».
По итогам зрительского голосования с небольшим перевесом победил начальник производственного отдела производственно-технического управления ГХК Дмитрий Друзь, второе место — у Тимура Зияева. Победитель получил необычный кубок — напечатанный на 3D-принтере макет энергосберегающей лампы со спиралью в виде человеческого мозга. Все участники были удостоены дипломов и благодарственных писем.
«В простой и интересной форме красноярцы познакомились с атомными предприятиями края, у них появилось понимание, чем занимаются специалисты ЭХЗ и ГХК. Ведь не секрет — люди с опаской относятся к атомным предприятиям. Эти научные бои и направлены на то, чтобы снять все сомнения, все фобии. Проект нам интересен, и мы будем его развивать!» — отметил заместитель генерального директора по развитию АНО «Информационный центр атомной отрасли» Алексей Устюжанин, комментируя итоги мероприятия.