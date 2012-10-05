Молодые инженеры ЭХЗ сразились в научных боях проекта «U-раунд»

В красноярском ривер-баре «Балкон» (Дубровинского, 1а) впервые прошли отраслевые научные бои «U-раунд». В сражении приняли участие молодые инженеры АО «ПО „Электрохимический завод“» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и ФГУП «Горно-химический комбинат». Организатором мероприятия выступил красноярский Информационный центр атомной отрасли.

ЭХЗ представляли инженеры производственно-технологической службы: Тимур Зияев, Антон Ушаков и Денис Данилов. От ГХК выступили Алексей Перетокин, Дмитрий Друзь и Денис Тихомиров. «Атомные» научные бои стартовали в прошлом году в Нижнем Новгороде и Челябинске. Получив положительный резонанс, теперь к этому проекту организаторы подключают и другие регионы.

Научные бои — это научно-просветительский проект, направленный на популяризацию науки, пропаганду научно-технического потенциала предприятий региона. К участию приглашаются молодые инженеры и ученые, которые должны в доступной форме, буквально «на пальцах», рассказать о инновационных проектах, реализуемых на своих предприятиях. Формат боев привлекателен для молодежи, думающей, интересующейся достижениями науки. Диспут проходит в свободной форме в активном общении с публикой.

Каждому из участников давалось по 10 минут на выступление и пять — на ответы зрителей. Лучшие вопросы отметили призами. Параллельно комментарии можно было выкладывать в сети «ВКонтакте» в группе «U-раунд».

Тимур Зияев рассказал о бестарной технологии транспортировки гексафторида урана из цеха обогащения урана прямиком на установку «W-ЭХЗ». Антон Ушаков рассказал о математических моделях для эффективной наработки изотопов. А Денис Данилов сообщил о новых интерфейсах, внедряемых на ЭХЗ. Железногорцы в своих выступлениях «раскручивали» тему создания, так называемых, «атомных батареек».

По итогам зрительского голосования с небольшим перевесом победил начальник производственного отдела производственно-технического управления ГХК Дмитрий Друзь, второе место — у Тимура Зияева. Победитель получил необычный кубок — напечатанный на 3D-принтере макет энергосберегающей лампы со спиралью в виде человеческого мозга. Все участники были удостоены дипломов и благодарственных писем.