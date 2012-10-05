Пассажир без причины ранил таксиста ножом и ушел

В Железногорске пассажир ранил ножом таксиста — инцидент произошел сегодня, подозреваемого задержали по горячим следам и пока допрашивают.

О происшествии в полицию сообщили работники скорой помощи. Оперативники выяснили, что таксист привез мужчину по указанному адресу, после чего он вышел из машины, подошел к окну со стороны водителя, ударил его ножом и скрылся. При этом причины его агрессии пока неизвестны.

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Потерпевшего доставили в больницу. Со слов очевидцев удалось составить ориентировку на подозреваемого, через некоторое время его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. В настоящее время полицейские опрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства нападения.

Очевидцы происшествия могут обратиться в полицию по телефону 102, также вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети».