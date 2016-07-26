Напавший на таксиста пассажир отказался объяснять свою агрессию

Арестован житель Железногорска, беспричинно напавший на таксиста, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Мужчина до сих пор отказывается объяснять причины своей агрессии.

Напомним, инцидент произошел утром 14 апреля. По уточненным данным следователей, 28-летний житель Железногорска сел в такси, проехал на нем до дома № 153 по проспекту Ленинградском, вышел из машины и стал беседовать с 37-летним водителем. Затем «на почве личных неприязненных отношений» он ранил его в шею неустановленным предметом и скрылся. Потерпевший по рации связался с коллегой, который приехал ему на помощь.

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В настоящее время по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Таксисту уже предъявили обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Подозреваемый отказывается от дачи показаний. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в управлении.

Со слов таксиста, «глубокого конфликта» между мужчинами не было, извозчик полагает, что он просто чем-то не понравился пассажиру, в результате чего тот и напал на него.