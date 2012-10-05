«Поговорил и скрылся с глаз»: водитель сбил женщину у «Планеты» (видео)

Полиция объявила в розыск водителя ВАЗа, который сбил женщину на парковке возле красноярского ТРЦ «Планета», поговорил с ней и уехал. ДТП произошло в час дня 12 апреля — водитель автомобиля ВАЗ-21010 серебристого цвета наехал на 47-летнюю женщину.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, что машина сбила женщину во время поворота — та шла по хорошо просматриваемой части парковки, но не по пешеходному переходу, а водитель появился неожиданно. Женщина ударилась о капот, но не упала на асфальт, ей удалось устоять на ногах. При этом водитель скрылся не сразу: он какое-то время беседовал с женщиной. Затем она махнула рукой, отряхнула вещи и ушла. А после этого заявила, что получила травмы в результате ДТП.

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Обсуждая инцидент, большинство интернет-пользователей обвинили в случившемся саму женщину. «Такое чувство, что разошлись полюбовно, а потом кто-то захотел денег», — прокомментировал случившееся один из них.

Другие также не увидели в поведении водителя умысла именно скрыться, о чем заявили в полиции. «Скрылся с глаз удаляющегося пешехода», — пошутил другой комментатор, который также посчитал ситуацию подозрительной.

В настоящее время полицейские ищут очевидцев ДТП. Всех, кому что-либо известно, призывают сообщать информацию в отделение розыска полка ДПС по телефонам (391) 226-83-77, 8923-280-55-50.

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