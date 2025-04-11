Неумелый дрифт на парковке красноярской «Планеты» закончился аварией (видео)

Водитель устроил неумелый шумный дрифт на полупустой парковке у красноярского ТРЦ «Планета» и «впечатался» в столб. Видео инцидента появилось накануне в социальных сетях.

Все произошло днем 10 апреля на парковке ТРЦ со стороны ул. 78 Добровольческой Бригады и 9 Мая.

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«Слышу визг резины, боковым зрением успеваю увидеть дрифтера на парковке „Планеты“ и его впечатывание в металлическое ограждение опоры освещения. Бампер, капот — в дрова», — рассказала один из очевидцев.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как автомобиль наворачивает несколько кругов возле и вокруг столба, но потом врезается в него передней частью. При этом мимо дрифтера во время его маневров проехало несколько машин, хотя в целом парковке была полупустой.

Со слов того же очевидца, когда он проезжал в том месте примерно через полчаса, разбитую машину без номеров грузили на эвакуатор. В итоге он решил не оставаться равнодушным и сообщил об инциденте в полицию, где ему пообещали найти нарушителя.

При этом в пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что когда полицейские приехали на место, заявителя там не было, а затем он стал игнорировать звонки и так и не вышел на связь. В настоящее время по данному факту проводится проверка — полицейские проанализируют видео и установят личность водителя.

Отметим, не все интернет-пользователи поддержали инициативу красноярца, заявившего в полицию на дрифтера. Многие упрекнули его в зависти и «стукачестве». По их мнению, гражданскую позицию разумно проявлять, например, если водитель пьян или в случае другого серьезного нарушения.