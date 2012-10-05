Бывший заключенный отсудил 70 тысяч за оторванную фалангу

Бывший заключенный отсудил компенсацию морального вреда за увечье на производстве при отбывании наказания.

С 2009 по 2015 год красноярец отбывал наказание в колонии-поселении № 13 в Кежемском районе (предназначена для тех, кого ранее уже приговаривали к лишению свободы). В июле 2014 года его устроили резчиком по дереву в столярный цех. В ноябре того же года при выполнении трудовых обязанностей он получил травму — ему отрезало ногтевую фалангу пальца руки и произошел открытый перелом другого пальца.

При расследовании инцидента оказалось, что пострадавшего не обучали охрану труда и он был допущен к работе на оборудование без соответствующей квалификации.

Спустя год после освобождения, в августе 2016 года, мужчина обратился в суд с иском к исправительной колонии о компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Суд первой инстанции подтвердил, что вред здоровью истца был причинен действиями должностных лиц колонии, которые не обеспечили контроль за состоянием условий труда на рабочих местах и безопасность работника.

В январе 2017 года Железнодорожный районный суд Красноярска постановил взыскать с ОИУ-1 в пользу мужчины 70 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Ответчик просил отменить судебное решение, считая виновным в произошедшем исключительно самого истца. Но Красноярский краевой суд не нашел оснований для отмены решения и оставил его без изменения.