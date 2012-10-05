Развалившуюся плитку для незрячих на проспекте Мира временно забетонируют

На пр. Мира в Красноярске бетонируют разваливающуюся тактильную плитку.

Напомним, специальную плитку для незрячих, которая должна помогать им легче передвигаться по городу, уложили на пр. Мира и на ул. Свердловской в ноябре прошлого года. Однако она не смогла пережить зиму и начала разрушаться.

Кроме этого ,люди жаловались, что укладывали ее неаккуратно, вырезая отверстия в уже уложенной брусчатке, отчего они получились больше, чем нужно, и зазоры потребовалось засыпать песчаной смесью.

В мэрии заверили: летом, во время капитального ремонта проспекта, плитку уложат по-другому.

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Сегодня, на перекрестке ул. Парижской Коммуны и пр. Мира были замечены рабочие, которые бетонировали зазоры между плитками.

В департаменте городского хозяйства пояснили, что это временная мера, чтобы убрать аварийность на этих участках. Позднее плитка будет переложена.

Стоит отметить, что за прошлогодние работы подрядчику не заплатили — оплата должна была быть произведена в этом году, но сначала в рамках гарантийного срока ему придется устранить все проблемы.