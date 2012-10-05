В Красноярске ищут седого насильника «из лифта»

Следствие попросило помощи у красноярцев в розыске подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по краю, 13 апреля днем неизвестный мужчина зашел в лифт дома № 12 по улице Словцова и совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, после чего скрылся с места преступления.

Со слов потерпевшей был составлен портрет злоумышленника. Его приметы: на вид 40-50 лет, рост около 180 см, телосложение среднее. Волосы темные, с большим количеством седины, морщины на лбу, брови густые, черного цвета, глаза большие, нос прямой, подбородок заостренный, на левой щеке рубцы от прыщей. Мужчина был одет в черную кожаную куртку с блестящей молнией, по бокам карманы, куртка до пояса, воротник куртки был подвернут.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят звонить по телефону (391) 227-06-45.