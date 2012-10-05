«Непригодно для проезда»: прокуратура назвала самые большие ямы Красноярска

Прокуратура сообщила о фактах неэффективного расходования бюджетных средств при содержании дорог в Красноярска.

Сотрудники прокуратуры изучили ямы и выбоины на дорогах города и нашли множество таких, размеры которых превышают допустимые размеры (15 см в длину, 60 см в ширину и 5 см в глубину).

Особенно большие ямы, в частности, обнаружены на ул. 26 Бакинских Комиссаров, Елены Стасовой, «Красноярском рабочем», Калинина, Красногорской, Маерчака, Биатлонной, Высотной, Лесопарковой, Октябрьской, множество ям на Свободном в районе Николаевского кладбища, а также на всем участке дороги по ул. Норильской от дома № 4 до № 31 и на ул. Ладо Кецховели от дома № 18а до № 24а.

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На дорожном полотне Енисейского тракта, в районе развязки у Бадалыка и Солнечного, «установлено значительное повреждение проезжей части, приведение дороги в непригодное для проезда транспортных средств состояние», добавили в прокуратуре.

По итогам проверки в адрес первого заместителя главы Красноярска внесено представление. Результаты его рассмотрения находятся на контроле в прокуратуре города.