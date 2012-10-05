В популярном у туристов природном парке проснулись медведи (видео)

В «Ергаках» в Красноярском крае проснулись медведи, сообщили 14 апреля в эфире телеканала «Енисей-Минусинск» сотрудники природного парка.

На юге региона уже выходят из берлог медведи. Во время рейда сотрудники парка «Ергаки» встречают следы зверей на снегу. Далеко уходить от места зимовки животным не дает глубокий снег — покров держится еще более метра.

«Медведь уже проснулся однозначно. Но из-за того, что снега еще много, он держится в районе берлог. Далеко не ходит, рядышком ходит. Буквально недели две еще такой погоды, снег сядет — и он пойдет уже, будет ходить везде», — рассказал госинспектор Алексей Пахилюк.

С медведями встречались и туристы, которые решились в этом году рано открыть сезон.

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Сейчас в парке, по данным специалистов, живет более 400 особей этого хищника, причем их наибольшая концентрация наблюдается в долине реки Ус. Причем не исключено, что количество их еще увеличится — медведей на север выгоняют пожары, возникшие на границе с Тувой. По данным Лесопожарного центра здесь, несмотря на то, что снег сошел еще только на южных склонах, произошел пожар, для тушения которого пришлось задействовать вертолет.

Напомним, в этом году в природном парке планируют отстрелить как минимум 10 взрослых медведей. На «Столбах» медведи также в этом году проснулись раньше времени — первых проснувшихся хищников инспекторы видели уже в конце марта.