В красноярской Покровке провалилась дорога

В красноярской Покровке на проезжей части провалился огромный участок асфальта. Как сообщили очевидцы, ЧП произошло сегодня днем на одной из главных «магистралей» микрорайона — улице Березина, в районе пересечения с ул. Сосновского. В настоящее время дорога там полностью перекрыта.

На фотографиях из социальных сетей видно, что асфальт «надломился», сложился и провалился практически на метр. По предварительным данным, в этот момент там никто не ехал, поэтому люди и машины не пострадали.

По данным департамента городского хозяйства, провал произошел из-за порыва трубы водоснабжения в частном доме. Грунт размыло, и асфальт провалился. В настоящее время место ЧП огорожено, на месте работают коммунальные службы.

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В ближайшее время там снова будет организован проезд. «Сейчас щебнем закидают и весь ремонт. Плюс одна пробка», — посетовали интернет-пользователи. При этом в департаменте пояснили, что сразу же асфальт восстанавливать не будут, в первую очередь яму действительно предстоит засыпать.

Напомним, для этого времени года в принципе характерны подобные явления, так как начинается движение грунтовых вод. Весна прошлого года также запомнилась красноярцам провалами асфальта, но такого масштабного обрушения в городе не было.

