Сильный ветер снова обрушится на Красноярск

Красноярцев предупредили о сильном ветре в субботу — порывы будут достигать 18 м/с. Несмотря на то, что очередной выходной горожане проведут при ветре, у непогоды есть и плюсы: метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

Согласно данным Среднесибирского УГМС, 15 апреля по центральным районам Красноярского края ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-18 м/с.

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При этом ветер будет сопровождаться дождем, а дневная температура не поднимется выше +11 °C.

«Гражданам необходимо помнить о собственной безопасности: при усилении ветра держаться подальше от легких построек, рекламных щитов, вывесок, деревьев; ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте», — предупреждают специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ администрации города.