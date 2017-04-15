Праздник в «Планете», пение звезд, Пасха: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных красноярцев ожидает переменная облачность и небольшой дождь. 15 апреля температура воздуха днем составит 11 °C, а 16 апреля поднимется до 13 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 2-5 м/с.

15 апреля:

Музейный центр «Площадь мира» приглашает на обучающие курсы для родителей. С 10:30 до 11:30 монтессори-педагоги представят технологию работы с так называемыми виммельбухами (книгами-картинками). Занятие предназначено для родителей с детьми от 3 до 6 лет. Будет разговор о психологических потребностях детей этого возраста. Запись на занятия обязательна, зарегистрироваться можно по телефонам (391) 212-45-97, + 7 (960) 756-28-52. Занятия проходят в рамках выставки «КнигоИгры» (0+).

Помимо этого события, для досуга детей и их родителей пройдет много полезных мероприятий. Подробнее с ними ознакомиться можно в разделе «Афиша»

С 11:00 до 18:00 пройдет KRSK Startup Day — событие для IT и интернет-стартапов (16+). На одной площадке Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) соберет стартапы, успешные IT-компании, инвесторов, экспертов и профильные организации. Подробная программа тут. Место действия: Дом кино.

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15 апреля Торгово-развлекательный центр «Планета» празднует свой день рождения. В честь этого посетители торгового центра станут свидетелями финала конкурса красоты «Мисс Планета 2017», испытают удачу в розыгрыше призов и многое другое. Главный подарок — концерт Мота — звезды лейбла Black Star, исполнителя хитов «Капкан», «День и Ночь» и «На дне».

В детском кинотеатре Мечта, в 14:30 пройдет киноурок по английскому языку. Организаторы покажут мультфильм «Зверопой» о неудержимой жажде славы поющих животных. Гости услышат хиты в исполнении Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон без русской озвучки, благодаря чему смогут поупражняться в переводе.

Дом искусств приглашает читающих автомобилистов на бесплатный литературный автоквест «Шесть граней КУБа» (18+). Участников ждут: 6 увлекательных загадок, 6 литературных локаций, встречи с тайными и явными агентами. Чтобы принять участие, нужно собрать команду от 2 до 5 человек, найти автомобиль и решить, кто будет за рулем. Сбор участников 16:00 на площадке перед радиостанцией «Серебряный дождь — Красноярск» (остров Отдыха, 10/1).

В 19:00 в Концертной студии «Дождя» состоится благотворительный концерт солистов музыкального театра и театра оперы и балета, танцевальных коллективов, музыкантов и даже битбоксеров. Вырученные средства пойдут на программы благотворительных фондов-партнеров — «Добро24.ру», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями, и «Счастливые дети», который реализует программы по сокращению сиротства.

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Для верующих красноярцев 15 апреля — Великая Суббота, канун Светлого Христова Воскресения. В храме Рождества Христова (Щорса, 44а) в 23 часа начнутся праздничные службы: пасхальная заутреня, крестный ход и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

16 апреля:

В воскресенье православные красноярцы отметят главный праздник — Пасху. Во всех храмах Красноярской епархии будут совершены уставные богослужения. Великая Пасхальная вечерня с участием духовенства состоится в храме Рождества Христова в 17 часов.

Отборочный тур участников фестиваля «Красноярск поет Высоцкого» состоится 16 апреля в 11:00 в Доме офицеров (Перенсона, 20). Концерт под названием «Все ушли на фронт...» будет посвящен военным песням.

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Детей и их родителей приглашают на научное шоу «Химия и жизнь». Юные участники будут самостоятельно проводить опыты. Где ещё дети смогут самостоятельно выплавить металл? А приготовить газировку по собственному уникальному рецепту? Синтезировать лекарство от простуды? Организаторы обещают разнообразные опыты, хитрые манипуляции с веществами, неожиданные выводы и яркие демонстрации. Место действия: Краеведческий музей. Начало в 11:00.

В спортивном комплексе «Арена. Север» в 16:00 мужская команда баскетбольного клуба «Енисей» сыграет с саратовским «Автодором». Саратовчане в этом году являются очень крепким коллективом, которых изо всех сил борется за попадание в зону плей-офф. Прошлогодняя красноярская игра «Енисея» и «Автодора» стала украшением регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Такой же острой борьбы болельщики вправе ожидать и сегодня.