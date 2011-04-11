На Пасху в Красноярске пустят пять бесплатных автобусов

В ночь с 15 на 16 апреля в связи с празднованием Пасхи и торжественным богослужением в Красноярске организуют движение по пяти автобусным маршрутам, сообщили в пресс-службе департамента транспорта городской администрации.

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От храма Рождества Христова (Щорса, 44а) автобусы будут следовать по следующим направлениям:

Маршрут № 1 : Храм Рождества Христова — ул. Мичурина — пр. им. газ. «Красноярский рабочий» — ул. Тамбовская — ул. Шевченко — ул. Амурская — ул. Суворова — ул. Мичурина — ул. Павлова — ул. 60 лет Октября, 169а (МП «КПАТП № 7»).

: Храм Рождества Христова — ул. Мичурина — пр. им. газ. «Красноярский рабочий» — ул. Тамбовская — ул. Шевченко — ул. Амурская — ул. Суворова — ул. Мичурина — ул. Павлова — ул. 60 лет Октября, 169а (МП «КПАТП № 7»). Маршрут № 2 : Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — ул. Московская — пр. им. газ. «Красноярский рабочий» — ул. Матросова — ул. Свердловская — пер. Кривоколенный — ул. 60 лет Октября, 169а (МП «КПАТП № 7»).

: Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — ул. Московская — пр. им. газ. «Красноярский рабочий» — ул. Матросова — ул. Свердловская — пер. Кривоколенный — ул. 60 лет Октября, 169а (МП «КПАТП № 7»). Маршрут № 3 : Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — Октябрьский мост — ул. Авиаторов — ул. Партизана Железняка — ул. Аэровокзальная — ул. Взлетная — ул. 78 Добровольческой Бригады — ул. 9 Мая — пр. Комсомольский — ул. Краснодарская — пр. Металлургов — ул. Тельмана — ул. Воронова — ул. Гайдашовка — Енисейский тракт — мкрн Солнечный.

: Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — Октябрьский мост — ул. Авиаторов — ул. Партизана Железняка — ул. Аэровокзальная — ул. Взлетная — ул. 78 Добровольческой Бригады — ул. 9 Мая — пр. Комсомольский — ул. Краснодарская — пр. Металлургов — ул. Тельмана — ул. Воронова — ул. Гайдашовка — Енисейский тракт — мкрн Солнечный. Маршрут № 4: Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — Октябрьский мост — ул. Партизана Железняка — ул. Белинского — ул. Ленина — ул. Железнодорожников — пр. Свободный — ул. Ладо Кецховели — ул. Копылова — ул. Высотная — ул. Тотмина — ул. Калинина, 84 (МП «КПАТП № 5»).

От Свято-Успенского мужского монастыря (Лесная, 55а):

Маршрут № 5: Свято-Успенский мужской монастырь — ул. Лесная — пр. Свободный — ул. Лесопарковая — ул. Чернышева — ул. Гусарова — ул. Мирошниченко — ул. Елены Стасовой — ул. Высотная — ул. Красной Армии — ул. Копылова — ул. Профсоюзов — пр. Мира — ул. Вейнбаума — Коммунальный мост — ул. Матросова — ул. 60 лет Октября № 169а (МП КПАТП-7).

Четыре автобуса будут находиться у Храма Рождества Христова и один у Свято-Успенского мужского монастыря с 3:00. Они отправятся в рейс по мере завершения службы, ориентировочно в 3:20. Проезд по данным маршрутам будет бесплатным.