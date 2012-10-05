Женщина отдала мошеннице 2 миллиона за «лечение» по телефону

Снятие порчи по телефону обошлось пенсионерке из Ужура в 2 миллиона рублей. Об очередном случае так называемого лжецелительства, которое остаётся одним из самых распространенных видов мошенничества, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В полицию обратилась не сама пострадавшая, а ее родственница. Как оказалось, потерпевшая в силу преклонного возраста сильно болела, а для улучшения состояния здоровья обратилась к «целительнице», услуги которой рекламировались по местному телевидению.

«В течение непродолжительного времени 81-летняя пенсионерка в телефонном режиме прошла курс лечения из 9 сеансов. Общая сумма денежных средств, переданных мошеннице, составила более 2 миллионов рублей», — рассказали в полиции.

В настоящее время ведётся розыск предполагаемых преступников.