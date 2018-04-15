Из-за незаконного строительства Академгородок остался без горячей воды (видео)

В красноярском Академгородке при возведении незаконного дома для «молодых ученых» застройщики нечаянно пробурили сети горячего водоснабжения. Из-за этого жители части микрорайона остались без горячей воды на неопределенный срок.

Авария произошла из-за того, что новостройку между домами №23 и 28 возводят прямо на инженерных и коммунальных сетях. В результате строители утром 15 апреля повредили бурильной машиной трассу, питающую горячей водой близлежащие дома.

За последние две недели это уже третья коммунальная авария из-за незаконной стройки в Академгородке.

В предыдущие разы жители дважды оставались на полдня без электричества, поскольку строители повреждали силовой кабель.

Проблема с новостройкой для «молодых ученых» заключается в том, что её пытаются строить на участке, где проходит множество коммунальных сетей. Несмотря на это, жилищно-строительный кооператив «Академик» в конце 2016 года получил в мэрии разрешение на застройку. Но в январе 2017 года Служба по контролю градостроительства нашла основания отозвать это разрешение. Как оказалось, оно выдано не вполне законно. Во-первых, участок местами непригоден для многоэтажной застройки. Во-вторых, достоверно известно, что на участке проходят электрические сети и другие коммуникации. ЖСК «Академик» обязали приостановить стройку до окончания судебных разбирательств. Однако фактически строители продолжают работу.

Ранее, стремясь начать строительство, ЖСК «Академик» обещал перенести электрические и инженерные сети. Однако часть коммуникаций по-прежнему находится прямо под новостройкой.

Жители, выступая против застройки и уничтожения зеленой территории, предлагали официально придать ей рекреационный статус и разместить детскую или спортивную площадку. Однако власти решили не считаться с их мнением.