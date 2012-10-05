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Ветер в Солнечном унес со стройки забор и листы фанеры (видео)
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Ветер в Солнечном унес со стройки забор и листы фанеры (видео)

15 апреля 22:08
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Из-за сильного ветра, который обрушился на Красноярск сегодня, в микрорайоне Солнечном летали металлический забор и листы фанеры с крыши. Подтверждающие это кадры опубликовали сами жители в группе микрорайона в соцсети.

Унесенный ветром забор в Солнечном
Источник: vk.com/kras_sunny

Жители выложили фото того, как ветер отрывает металлическое ограждение стройки, и призвали водителей спрятать свои машины. А на видео, снятом другим жителем также в районе стройплощадки, запечатлено, как что-то срывается с крыши высотки и падает.

Фанера упала со стройки

Видео: vk.com/kurghinyan

Автор ролика заявил, что это фанера, а всего упало их два листа. Предположительно, одна из них рухнула на машину, так как сразу после удара в конце падения сработала сигнализация машины.

О серьёзных последствиях непогоды в других районах Красноярска не сообщается. Горожане жаловались лишь на летающий мусор и рекламные вывески.

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