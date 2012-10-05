Три человека пострадали в массовом ДТП на правобережье

Водитель «УАЗика» с признаками опьянения протаранил иномарку с девушками и «Оку» с мужчиной на правобережье Красноярска. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло накануне в 8 часов вечера на ул. Глинки.

37-летний мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen, которым управляла 25-летняя девушка. Как видно на фотографиях из соцсетей, от удара у иномарки оторвало бампер. После этого УАЗ врезался в «Оку», которой управлял 56-летний мужчина.

Виновника ДТП пришлось госпитализировать. По данным полиции, у него имелись признаки алкогольного опьянения, но проверку на алкоголь мужчина проходил уже в больнице, поэтому пресс-службе ГИБДД результаты пока неизвестны.

Также в аварии пострадала водитель иномарки и ее 23-летняя пассажирка — им назначили амбулаторное лечение.