Агрессивный бородач на BMW напал на водителя ВАЗа в Красноярске (видео)

Вчера поздно вечером на проспекте «Красноярский рабочий» произошел дорожный конфликт между водителями BMW и ВАЗа.

Как следует из видеозаписи, опубликованной в соцсети, водитель иномарки нагнал своего «обидчика» на пешеходном переходе, остановился перед ним, вышел из машины и направился выяснять отношения. Он открыл водительскую дверь ВАЗа и наклонился в салон. В этот момент водитель отечественного авто сдал назад, врезавшись в позади стоявшую машину.

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Конфликт продолжился: бородатый водитель BMW вернулся к своему оппоненту и продолжил предъявлять ему претензии, однако в чем они заключались, а также чем закончилась эта история, осталось неизвестным.

В ГИБДД сообщили, что информации об этом происшествии в дежурную часть не поступало. Очевидцы происшествия рассказали, что до драки водитель BMW «вел себя неадекватно на дороге, лез между рядов, подрезал».