Жителей Ужурского района стали чаще звать на постоянную работу

В Ужурском районе Красноярского края расширяется сотрудничество с работодателями: местный центр занятости населения реализует проект по повышению эффективности взаимодействия с ними. Для совместной работы привлечены уже более 60 новых предприятий района, сообщили в пресс-службе Агентства труда и занятости населения края.

Расширенное сотрудничество с ужурскими работодателями позволило улучшить качество банка вакансий. В этом году в центр занятости населения района заявлено около 600 вакансий с постоянным характером работы, что на 70 предложений больше, чем в 2016 году. В рамках проекта специалисты центра занятости проводят опросы работодателей о кадровой потребности, гарантированные собеседования и ярмарки вакансий, а также целевое обучение граждан под гарантированное трудоустройство.

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Реализация проекта поспособствовала росту уровня трудоустройства в районе. В этом году благодаря проекту нашли работу уже 310 жителей, что на 59 человек больше, чем за аналогичном периоде прошлого года.

Отметим, потребность в кадрах в Ужурском районе — не исключение. В целом с начала года она увеличилась практически на всех предприятиях Красноярского края. По данным агентства труда и занятости населения, работодатели с начала 2017 года разместили более 41 тысячи вакансий, что 1,5 раза больше, чем годом ранее. Наибольшая потребность в кадрах существует в сфере строительства, торговли, ремонта автотранспорта, а также на предприятиях обрабатывающей промышленности.