ГК «Искра» представит на КЭФ новые разработки собственного производства

Красноярский экономический форум традиционно станет местом презентации новых разработок предприятий Красноярского края. В дни проведения форума на площадках МВДЦ «Сибирь» разместится выставка проектов отраслевых компаний-лидеров, а также предприятий малого и среднего бизнеса региона. Группа компаний «Искра» представит две собственные инженерные разработки — автоматизированную спутниковую антенну «Аркан» и спутниковый модем «ЯР-1040».

Одно из основных направлений работы компании — производство мобильных комплексов связи, которые позволяют устанавливать соединение практически в любой точке земли. «Аркан» — инновационная система, пришедшая на смену предыдущей разработке компании, антенне «САС-1200». Новое поколение мобильных самонаводящихся спутниковых антенн обладает конкурентными преимуществами не только по отношению к своему предшественнику, но и другим отечественным и зарубежным аналогам.

Использование композитных материалов позволило значительно снизить вес антенны, а новая конструкция сделала «Аркан» более компактным. Разработка за счет своей облегченной конструкции может быть установлена на гражданские автомобили и получит более широкое распространение. В ней улучшена электроника, доработан web-интерфейс, также появилась функция управления через Wi-Fi. «Аркан» рассчитан на эксплуатацию в жестких погодных условиях — от −40 до +55 градусов. Время автоматического наведения на спутник — не более 5 минут.

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Вторая разработка инженеров группы компаний — спутниковый модем «ЯР-1040», предназначенный для приема и передачи информации через геостационарные спутники в стандарте DVB-S2. Модем может быть использован для комплектации мобильных станций связи для нужд военных, спасателей, геологов. Это полностью отечественная разработка, без использования иностранных платформ и технологий, которая должна прийти на смену зарубежным аналогам. Работа модема основана на модернизированном алгоритме устранения частотной расстройки, который позволяет эффективно использовать ограниченный спутниковый ресурс и повысить скорость соединения.

На Красноярском экономическом форуме группа компаний «Искра» также планирует подписать соглашение с правительством Красноярского края, в котором будут зафиксированы намерения сторон по сотрудничеству в развитии телекоммуникационной инфраструктуры поселков Красноярского края и использовании инфраструктуры компании для проведения Зимней универсиады 2019 года.