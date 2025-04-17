Водитель разгромил дорожную камеру за 2,5 млн и побил ее оператора

В Красноярске пьяный водитель протаранил дорогую камеру фиксации нарушений ПДД и побил оператора. Как рассказали Newslab.ru в ГИБДД, инцидент произошел накануне днем на ул. Дубровинского, в районе 4 автомобильного моста.

Автомобилист на УАЗ «Патриот» подъехал к прибору, остановился и начал конфликтовать с оператором. Затем он снова сел в машину и, как уверяют в полиции, сознательно наехал на прибор. Также он побил оператора. После инцидента водитель скрылся, задержали его на ул. Бограда.

43-летний автомобилист был пьян — прибор показал 0,91 промилле. Причину своей агрессии он пока не пояснил.

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Как пояснили в ГИБДД, пробор «Кордон» стоит более 2,5 млн рублей, всего в прошлом году на весь край закупили 4 таких радара. В настоящее время устанавливается сумма ущерба. При этом в полиции пояснили, что это не первый подобный случай — в городе и крае все чаще происходят конфликты с операторами таких камер и случаи вандализма со стороны водителей.

Добавим, в отношении этого нарушителя составили административные материалы, а также возбудили уголовные дела за умышленное повреждение имущества и причинение побоев.