Опубликовано видео наезда на дорогую камеру фиксации нарушений в Красноярске

Полицейские обнародовали видео с дорожным вандалом, который в центре Красноярска сбил дорогостоящий прибор фотофиксации скорости и побил его оператора.

Напомним, инцидент произошел утром 16 апреля на ул. Дубровинского. Водитель автомобиля УАЗ Patriot по неустановленным пока причинам поругался с оператором, побил его, умышленно наехал на программно-аппаратный комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД, а затем скрылся. 43-летнего нарушителя задержали по «горячим следам» на ул. Бограда. Как оказалось, он был пьян — алкотестер показал 0,91 мг/литр.

Позже полицейские обнародовали видео инцидента. На кадрах видно, что также водитель снес еще и дорожный знак — ему также предстоит возместить и этот материальный ущерб.

В отношении задержанного составили административные протоколы за покидание места ДТП, управление транспортом в нетрезвом состоянии и возбудили уголовные дела за нанесение побоев и умышленное повреждение чужого имущества. Напомним, поврежденный многоцелевой фоторадарный комплекс «Кордон» появился в Красноярском крае в прошлом году, его стоимость составляет более 2, 5 млн рублей.