Красноярцев пригласили на семинар в преддверии строительного сезона

С началом строительного сезона многие красноярцы задумываются о покупке земельного участка и строительстве загородного дома — именно для них компания «Основа Концепт» проводит семинар «Деловая суббота» от лучших специалистов по строительству каркасных домов. В Красноярске полюбившееся многим мероприятие в этом году состоится 22 апреля в 12:00.
Как отмечают специалисты компании, семинар рассчитан на тех, кто собирается строить дом, заинтересован в выборе застройщика, и будет интересен тем, у кого накопилась масса вопросов по загородному строительству.
Программа «Деловая суббота-2017» включает следующие темы:
- что нужно знать при покупке участка;
- как выбрать основу для будущего дома;
- каркасная технология строительства — особенности технологии;
- советы по выбору качественного утеплителя.
Кроме того, гости мероприятия смогут получить ответы от специалистов на все интересующие вопросы.
«Цель мероприятия — донести до людей особенности деревянно-каркасного домостроения, которое стремительно набирает популярность в России, в том числе и в Сибири. Мы делимся своим опытом, чтобы опровергнуть многие негативные мифы, которые встречаются в соцсетях», — отметил представитель компании «Основа Концепт».
Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по тел. (391) 231-18-33.
«Основа Концепт»: Красноярск, пр. Мира, 19, корп. 1, 3-й этаж, тел.: (391) 231-18-33, (391) 288-26-26
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