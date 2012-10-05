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Красноярские депутаты Госдумы рассказали о доходах
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Красноярские депутаты Госдумы рассказали о доходах

17 апреля 12:21
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Артур Чилингаров
Википедия

7 депутатов Госдумы от Красноярского края отчитались о своих доходах за 2016 года. Самым «богатым» представителем региона оказался единоросс Артур Чилингаров.

За ним по объемам доходов следуют женщины-депутаты. При этом именно их мужья заработали за год больше, чем вторые половины других народных избранников.

Согласно сведениям о доходах и имуществе, размещенным на официальном сайте ГД, самым «богатым» по итогам года представителем Красноярского края оказался член комитета по международным делам Артур Чилингаров, который задекларировал доход в 20,5 млн рублей. Депутат владеет земельным участком для индивидуального жилищного строительства в 2 тыс. кв. м, жилым домом и квартирой, но из транспорта он указал только мотовездеход. Жена Чилингарова заработала чуть более 900 тысяч рублей.

Заместитель председателя комитета по регламенту и организации работы Думы Лариса Шойгу отчиталась о доходе в 5,1 млн рублей. В собственности у нее нет никакого имущества, зато супруг владеет квартирой и за год заработал почти 1,5 млн рублей. Он же имеет автомобиль Volkswagen Tiguan. Примерно столько же заработала вторая женщина-депутат Раиса Кармазина, которая состоит в комитете по бюджету и налогам, — чуть более 5 млн рублей (в 2015 году — 5,37 млн). Ее супруг отчитался о доходе в 1,8 млн рублей. У них есть земельные участки, жилые дома и квартиры. Транспортом в этой семье владеет только муж: автомобиль Toyota Caldina, снегоход, трактор и автоприцеп.

Экс-мэр Красноярска Петр Пимашков, который является членом комитета ГД по энергетике, отчитался о 4,9 млн рублей дохода (в 2015 году — 4,99 млн рублей), квартире, одном машино-месте, моторной лодке и прицепе под нее.

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Заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин за прошлый год заработал почти 3,7 млн рублей, а его супруга — чуть более полумиллиона. У депутата есть квартира и земельные участки, а также автомобиль Toyota Venza.

Виктор Зубарев, еще один член комитета ГД по энергетике, заработал за 2016 год 3,2 млн рублей, а его супруга — 360 тыс. рублей. У них есть несколько садовых участков, на Зубарева записан жилой дом. Также народный избранник владеет автомобилем Lexus LS600, а его жена — Lexus LS460.

Член комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Натаров в 2016 году заработал 1,3 млн рублей, у них с супругой — по квартире. За Натаровым значится автомобиль Toyota Camry, а жена владеет Range Rover.

фото на главной странице: «Известия» /Марат Абулхатин

Чилингаров Артур Николаевич
Чилингаров Артур Николаевич
Депутат Госдумы РФ от Красноярского края
Шойгу Лариса Кужугетовна
Шойгу Лариса Кужугетовна
Депутат Государственной Думы РФ от Красноярского края
Кармазина Раиса Васильевна
Кармазина Раиса Васильевна
Депутат Государственной Думы РФ
Пимашков Петр Иванович
Пимашков Петр Иванович
Депутат Государственной Думы РФ
Швыткин Юрий Николаевич
Швыткин Юрий Николаевич
Депутат Государственной думы РФ
Натаров Сергей Васильевич
Натаров Сергей Васильевич
Депутат Государственной Думы РФ VII созыва от Красноярского края (ЛДПР)

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