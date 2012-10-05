Красноярские депутаты Госдумы рассказали о доходах

7 депутатов Госдумы от Красноярского края отчитались о своих доходах за 2016 года. Самым «богатым» представителем региона оказался единоросс Артур Чилингаров.

За ним по объемам доходов следуют женщины-депутаты. При этом именно их мужья заработали за год больше, чем вторые половины других народных избранников.

Согласно сведениям о доходах и имуществе, размещенным на официальном сайте ГД, самым «богатым» по итогам года представителем Красноярского края оказался член комитета по международным делам Артур Чилингаров, который задекларировал доход в 20,5 млн рублей. Депутат владеет земельным участком для индивидуального жилищного строительства в 2 тыс. кв. м, жилым домом и квартирой, но из транспорта он указал только мотовездеход. Жена Чилингарова заработала чуть более 900 тысяч рублей.

Заместитель председателя комитета по регламенту и организации работы Думы Лариса Шойгу отчиталась о доходе в 5,1 млн рублей. В собственности у нее нет никакого имущества, зато супруг владеет квартирой и за год заработал почти 1,5 млн рублей. Он же имеет автомобиль Volkswagen Tiguan. Примерно столько же заработала вторая женщина-депутат Раиса Кармазина, которая состоит в комитете по бюджету и налогам, — чуть более 5 млн рублей (в 2015 году — 5,37 млн). Ее супруг отчитался о доходе в 1,8 млн рублей. У них есть земельные участки, жилые дома и квартиры. Транспортом в этой семье владеет только муж: автомобиль Toyota Caldina, снегоход, трактор и автоприцеп.

Экс-мэр Красноярска Петр Пимашков, который является членом комитета ГД по энергетике, отчитался о 4,9 млн рублей дохода (в 2015 году — 4,99 млн рублей), квартире, одном машино-месте, моторной лодке и прицепе под нее.

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Заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин за прошлый год заработал почти 3,7 млн рублей, а его супруга — чуть более полумиллиона. У депутата есть квартира и земельные участки, а также автомобиль Toyota Venza.

Виктор Зубарев, еще один член комитета ГД по энергетике, заработал за 2016 год 3,2 млн рублей, а его супруга — 360 тыс. рублей. У них есть несколько садовых участков, на Зубарева записан жилой дом. Также народный избранник владеет автомобилем Lexus LS600, а его жена — Lexus LS460.

Член комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Натаров в 2016 году заработал 1,3 млн рублей, у них с супругой — по квартире. За Натаровым значится автомобиль Toyota Camry, а жена владеет Range Rover.

фото на главной странице: «Известия» /Марат Абулхатин

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