Скончался известный тренер красноярского баскетбольного клуба

Умер бывший тренер красноярского баскетбольного «Енисея» Виктор Курилов, сообщили в пресс-службе клуба. Бывший главный тренер команд «Политехник», «Сибтяжмаш» и «Енисей», тренер школы БК «Енисей» ушел из жизни 16 апреля в возрасте 67 лет.

Курилов родился Пермской области, окончил Омский государственный институт физической культуры. С 1996 по 1999 он был главным тренером БК «Енисей». В последние годы Курилов тренировал юношей 2002-2003 года рождения в школе клуба.

Прощание с прославленным тренером состоится 18 апреля в 14:30 по адресу ул. Партизана Железняка, 1ж.